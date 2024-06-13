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21:03, 13 июня 2024Из жизни

Женщина гуляла по пляжу и угодила в зыбучие пески

В США женщина провалилась в зыбучие пески во время прогулки по пляжу

Фото: Elena Ktenopoulou / Unsplash

В США женщина угодила в зыбучие пески, когда гуляла с мужем. Об этом пишет People.

Джейми Акорд провалилась в песок по пояс во время прогулки по пляжу в городе Фиппсбург, штат Мэн. «Показалось, как будто я просто упала в крышку люка», — рассказала она. Акорд поняла, что не может выбраться самостоятельно, и сказала об этом мужу. Он вытянул женщину на поверхность. Акорд не пострадала, на ее руках осталась только пара ссадин.

Акорды, хотя и живут в Фиппсбурге, никогда раньше не сталкивались с подобным. По их словам, песок в том месте, где провалилась Джейми, ничем не отличался от остального. Когда они вернулись домой, женщина решила написать о произошедшем в соцсетях и предостеречь читателей и друзей на случай, если они столкнутся с похожей ситуацией.

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Джим Бритт, представитель Министерства сельского хозяйства, охраны природы и лесного хозяйства штата Мэн, объяснил, что случай Акорд не такой уж редкий и страшный. По его словам, утонуть в подобном песке невозможно. Он предположил, что произошедшее связано с изменением климата: серия зимних штормов перенаправила речную воду в песок на пляже и перенасытила его.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Бразилии провалилась в узкий девятиметровый ров и провела в нем 36 часов. Девушка упала в ров, когда возвращалась вечером из клуба.

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      Антонина Черташ
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