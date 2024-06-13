Женщина сбросила 91 килограмм за два года и поделилась секретом похудения

Женщина из США сбросила 91 килограмм за два года благодаря последовательности

Женщина из города Скоттсдейл, США, сбросила 91 килограмм за два года и назвала секретом похудения свою последовательность. Своей историей она поделилась с Business Insider.

35-летняя Лия Манкузо с детства страдала от избыточного веса. Ситуация усугубилась, когда женщина получила водительские права. По словам Манкузо, это позволило ей покупать фастфуд практически в любой момент. В результате она питалась полуфабрикатами или выпечкой и в больших количествах ела тако и пиццу. «Я не задумывалась, что ем, а думала только о том, как хочу есть», — рассказала она.

Манкузо казалось, что она комфортно чувствует себя в своем теле, хотя лишний вес все же ограничивал ее возможности. Например, она избегала летать на самолете, потому что при ее размерах нужно бронировать сразу два места, и не могла кататься на американских горках, хотя и хотела.

Женщина поняла, что ей пора худеть только в 2022 году во время семейной поездки в Диснейленд. Из-за веса, на тот момент составлявшего 176 килограммов, Манкузо не могла долго ходить и страдала от одышки, мигрени и сильной потливости.

Путь к похудению женщина начинала с малого: приучала себя больше двигаться и постепенно вводила в рацион полезные продукты. Поначалу Манкузо ходила дома и на заднем дворе, потому что ей было стыдно, но потом стала выбираться и на улицу. Каждый день она старалась заканчивать 8000 шагов. Кроме того, ее увлекли плавание и пиклбол.

Раньше Манкузо жила по принципу «все или ничего». Однако потом осознала, что, если не получается все, нужно делать хотя бы что-то, оставаясь последовательным. Женщина стала вести дневник питания, считать калории, при этом не отказывалась от любимой еды и внимательно следила за здоровьем.

В декабре 2023 года Манкузо вернулась с семей в Диснейленд. На этот раз она весила 85 килограммов и могла по-настоящему насладиться отдыхом. Сейчас женщина поддерживает себя в той форме, к которой пришла. «У меня нет такого веса, которого я хочу достичь. И я не пытаюсь похудеть до определенного размера брюк. Я просто хочу чувствовать себя хорошо в своем теле и иметь возможность делать все, что желаю», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в Индии 51-летний мужчина похудел на 23 килограмма за три месяца. Ему удалось привести себя в форму благодаря дисциплине: он соблюдал дефицит калорий и регулярно тренировался.