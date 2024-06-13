Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:27, 13 июня 2024Из жизни

Женщина сбросила 91 килограмм за два года и поделилась секретом похудения

Женщина из США сбросила 91 килограмм за два года благодаря последовательности

Фото: Galina Afanaseva / Pixabay

Женщина из города Скоттсдейл, США, сбросила 91 килограмм за два года и назвала секретом похудения свою последовательность. Своей историей она поделилась с Business Insider.

35-летняя Лия Манкузо с детства страдала от избыточного веса. Ситуация усугубилась, когда женщина получила водительские права. По словам Манкузо, это позволило ей покупать фастфуд практически в любой момент. В результате она питалась полуфабрикатами или выпечкой и в больших количествах ела тако и пиццу. «Я не задумывалась, что ем, а думала только о том, как хочу есть», — рассказала она.

Манкузо казалось, что она комфортно чувствует себя в своем теле, хотя лишний вес все же ограничивал ее возможности. Например, она избегала летать на самолете, потому что при ее размерах нужно бронировать сразу два места, и не могла кататься на американских горках, хотя и хотела.

Женщина поняла, что ей пора худеть только в 2022 году во время семейной поездки в Диснейленд. Из-за веса, на тот момент составлявшего 176 килограммов, Манкузо не могла долго ходить и страдала от одышки, мигрени и сильной потливости.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

Путь к похудению женщина начинала с малого: приучала себя больше двигаться и постепенно вводила в рацион полезные продукты. Поначалу Манкузо ходила дома и на заднем дворе, потому что ей было стыдно, но потом стала выбираться и на улицу. Каждый день она старалась заканчивать 8000 шагов. Кроме того, ее увлекли плавание и пиклбол.

Раньше Манкузо жила по принципу «все или ничего». Однако потом осознала, что, если не получается все, нужно делать хотя бы что-то, оставаясь последовательным. Женщина стала вести дневник питания, считать калории, при этом не отказывалась от любимой еды и внимательно следила за здоровьем.

В декабре 2023 года Манкузо вернулась с семей в Диснейленд. На этот раз она весила 85 килограммов и могла по-настоящему насладиться отдыхом. Сейчас женщина поддерживает себя в той форме, к которой пришла. «У меня нет такого веса, которого я хочу достичь. И я не пытаюсь похудеть до определенного размера брюк. Я просто хочу чувствовать себя хорошо в своем теле и иметь возможность делать все, что желаю», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что в Индии 51-летний мужчина похудел на 23 килограмма за три месяца. Ему удалось привести себя в форму благодаря дисциплине: он соблюдал дефицит калорий и регулярно тренировался.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

      В США заявили об отсутствии планов закреплять финансовую помощь Украине

      В России озвучили цель удара по Борисполю

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на пластических операциях

      Известный российский актер похвалил платные парковки в Москве

      В Банке России допустили рост ключевой ставки до 18 процентов

      Бывший тренер «Локомотива» счел работу судьей неподходящей для женщин

      Россиян предупредили о риске психологической травмы из-за доллара

      В Минобороны рассказали о подготовке ядерных сил по итогам учений с Белоруссией

      Россиянам рассказали о вычислении курса доллара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше