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10:44, 3 июня 2024Из жизни

51-летний мужчина похудел на 23 килограмма за три месяца

51-летний индийский бизнесмен похудел на 23 килограмма благодаря дисциплине

Фото: Ton Photographer 4289 / Shutterstock / Fotodom

В Индии бизнесмен сбросил 23 килограмма за три месяца благодаря дисциплине: он соблюдал дефицит калорий и регулярно тренировался. Об этом пишет The Times of India.

51-летний Дипак Паускар вел активный образ жизни в детстве и студенческие годы и не переживал о своем весе. Однако, устроившись на работу после университета, мужчина стал меньше двигаться, баловать себя жирной пищей и иногда пить алкоголь. Так он и набрал лишние килограммы.

«Я постоянно чувствовал себя вялым, не мог наслаждаться прогулками с семьей и друзьями», — рассказал Паускар. Кроме того, он начал страдать от различных заболеваний, связанных с весом: диабета и гипертонии. Мужчина переживал за здоровье, поэтому и решил похудеть.

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Паускар обратился за помощью к профессиональному тренеру и начал свой путь. Он стал считать калории и есть продукты на не более чем две тысяч килокалорий в день, а также проходить пять тысяч шагов в день. Затем в его план похудения добавились силовые тренировки. Также индиец старался всегда спать по восемь часов и избегать стресса.

В конце концов мужчине удалось сформировать привычку к здоровому образу жизни. «Я начал получать удовольствие от рутины, которой, как мне кажется, легко придерживаться на протяжении всей жизни», — объяснил он. Главным секретом своего похудения он назвал дисциплину: чтобы добиться поставленной цели, нужно неукоснительно следовать плану питания и тренировок.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина решила похудеть, после того как у нее прекратилась менструация на шесть месяцев. Она сбросила 30 килограммов за два года по совету врача.

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      Юлия Юткина
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