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09:33, 28 мая 2024Из жизни

Женщина сбросила 30 килограммов и раскрыла секреты похудения

Жительница Индии похудела на 30 килограммов за два года по совету врача

Фото: Samuel Ramos / Unsplash

Жительница Индии сбросила 30 килограммов за два года после того как у нее прекратилась менструация на шесть месяцев. Свои секреты похудения она раскрыла для The Times of India.

Психолог Симран Сегал из Дели столкнулась с проблемой лишнего веса, когда стала работать в ночную смену. Она перестала высыпаться и пристрастилась к вредной пище. Постепенно вес индианки достиг 85 килограммов. В конце концов у нее нарушился менструальный цикл, и месячных не было полгода. При этом женщина чувствовала постоянную усталость. Врач посоветовал ей сбросить лишний вес.

В первую очередь Сегал сократила потребление мучного, сладкого, а также стала есть намного меньше риса. Она стала завтракать фруктами, чаем матэ и отварным картофелем. На обед съедала порцию сабзи — овощи в соусе, — с дроблеными бобами и пшеничной лепешкой роти. На ужин у Сегал был овощной суп с тыквой и помидорами, или салат. Индианка рассказала, что похудеть было очень непросто из-за ее любви к сладкому. Однако ей удалось заменить его греческим йогуртом и темным шоколадом.

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Кроме того, Сегал записалась в тренажерный зал и шесть дней в неделю выполняла силовые упражнения по 50 минут и занималась ходьбой по 20 минут. Она призналась, что не сумела похудеть в первые полгода. Затем усилия начали постепенно давать плоды. После потери 15 килограммов она стала намного сильнее, у нее нормализировался уровень сахара в крови, пропали проблемы с щитовидной железой и восстановился менструальный цикл.

За два года индианке удалось постепенно похудеть на 30 килограммов. Сегал уверена, что главное в правильном питании и занятиях фитнесом — положительные изменения не во внешности, а в самочувствии.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании не смогла пристегнуться в самолете из-за лишнего веса и с помощью операции похудела на 70 килограммов. Во время беременности ее вес достиг 115 килограммов.

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      Никита Савин
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