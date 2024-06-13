Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:51, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда порно посетовала на минус съемок в фильмах для взрослых

Кадр: Inside OnlyFans / YouTube

Порнозвезда Гал Ричи раскрыла минус работы в индустрии. Подробностями она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, выпуск доступен на YouTube.

Ричи отметила, что многие не хотят строить отношения с работниками секс-индустрии. «Я понимаю таких людей. Я не знаю, как я бы относилась к тому, что мой партнер снимается в порно, потому что у меня нет такого партнера», — призналась модель.

Звезда порно добавила, что в будущем хочет выйти замуж и завести семью. Однако, по словам Ричи, она понимает, что решение сниматься в фильмах для взрослых усложнило задачу и сузило круг потенциальных партнеров.

Однако, как подчеркнула звезда фильмов для взрослых, для нее было важно заняться любимым делом. «Возможно, у меня не будет семьи, я усыновлю детей или мои отношения будут очень сложными. Но я все равно буду заниматься тем, чем хочу», — заключила Ричи.

Ранее порнозвезда Агата Вега также высказалась о минусах работы в индустрии. Главным минусом Вега назвала невозможность поменять сферу деятельности.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Суд получил дело о крупнейшей взятке в истории России. Двух следователей обвиняют в получении миллиардов рублей

      Парень решил разыграть девушку перед помолвкой и оказался в неловкой ситуации

      Ученые предупредили о росте числа торнадо в России

      Столкнувшиеся с необъяснимыми явлениями люди поделились своими историями

      В подполье сообщили об обстреле ВСУ дома в Кривом Роге ради «трагедии»

      Российский военный обезвредил украинских диверсантов в зоне спецоперации

      Российские дроны подбили западные танки Abrams и Leopard

      На Украине заявили о бессмысленности заградотрядов

      НАСА отреагировало на слухи о переговорах по отработке сценария ЧП на МКС

      Бомбардировщик США отработал ядерные удары по Калининграду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше