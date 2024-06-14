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10:05, 14 июня 2024Из жизни

19-летний юноша поймал крупную рыбу и установил новый рекорд

В США юноша поймал лаврака весом 992 граммов и установил новый рекорд

Фото: Till Daling / Unsplash

19-летний житель США поймал крупного белого американского лаврака и установил новый рекорд штата Пенсильвания. Об этом сообщает Fox News.

Кристофер Барретт поймал необычную рыбу во время рыбалки с отцом в апреле. Юноше попался особенно крупный лаврак, однако они не сразу обратили на это внимание. «Мы обычно оставляем несколько лавраков, чтобы съесть. Когда я собрался класть его в холодильник, мы одновременно сказали, что это, должно быть, самый большой лаврак, которого мы когда-либо видели», — рассказал молодой рекордсмен.

Его отец сбегал на пристань и посмотрел рекорд штата. Оказалось, что он был менее 900 граммов. Тогда Барреты взвесили рыбу на собственных весах, и в ней оказалось 992,2 грамма. После взвешивания на официально сертифицированных весах выяснилось, что рыба весит только 935,5 грамма, однако этого оказалось достаточно, чтобы побить 16-летний рекорд Пенсильвании. Предыдущее достижение продержалось с 2008 года, а рекордная рыба весила 878,8 грамма.

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Барретт-младший заявил, что собирается сделать из своего счастливого улова чучело и сохранить его на память. «Я очень рад, что установил рекорд. Но еще радостнее, что отец был рядом. Мы постоянно рыбачим, это наше любимое занятие. Это воспоминание останется с нами навсегда», — сказал молодой человек.

Ранее сообщалось, что рыбак из США поймал огромного окуня и побил рекорд штата Огайо. Вес улова составил 8,8 килограмма, что почти на 140 граммов больше предыдущего лучшего достижения.

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      Никита Савин
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