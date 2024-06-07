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10:47, 7 июня 2024Из жизни

Мужчина поймал огромного окуня и побил рекорд

В США рыбак поймал рекордного окуня весом десять килограммов

Фото: Isaac Chou / Unsplash

Рыбак из США поймал огромного окуня и побил рекорд. Об этом пишет Outdoor Life.

22 апреля 48-летний Кит Снайдер, фермер из города Лоуэлл, штат Огайо, отправился рыбачить на реку Маскингам. В тот день он был вместе с женой Нэнси и другом Брайаном. Снайдер рыбачил с небольшой бетонной дамбы. Несколько раз рыба заглатывала наживку, но срывалась с крючка. Лишь на четвертый раз мужчине удалось как следует зацепить добычу.

Попавший на крючок окунь быстро поплыл на середину реки, пытаясь вырваться. По словам Снайдера, рыба сняла с катушки около 90 метров лески. Однако ему удалось вернуть добычу к берегу. Окунь снова попытался уплыть, но быстро выбился из сил. Чтобы достать его из воды, Снайдеру понадобилась помощь друга: ему пришлось спуститься к основанию дамбы, а Брайан расчистил участок от веток и мусора при помощи грабель. После этого рыбак руками достал окуня из воды.

Сначала мужчина хотел выпустить огромного окуня обратно, но жена и друг убедили его оставить рыбу. Снайдер сфотографировал окуня и взвесил его. В момент вылова его вес составил около десяти килограммов. Привезя добычу домой, мужчина положил ее в морозильную камеру. Лишь спустя пару дней, после разговора с Брайаном, Снайдер понял, что пойманный окунь может быть рекордным по весу.

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Снайдер позвонил в Департамент окружающей среды и принес рыбу на оценку к экспертам. Ее вес составил 8,8 килограмма, что почти на 140 граммов больше предыдущего рекорда штата Огайо. Длина рыбы составляла 81 сантиметр, а обхват — 63 сантиметра. Эксперты подтвердили, что это гибридный окунь, помесь белого и полосатого окуня, возрастом около семи лет.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании поймала карпа весом 32,9 килограмма и установила новый рекорд. Женщине попался огромный зеркальный карп — искусственно выведенный подвид обыкновенного карпа.

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      Антонина Черташ
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