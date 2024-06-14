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03:16, 14 июня 2024Интернет и СМИ

54-летняя звезда порно рассказала о попадании в секс-индустрию благодаря мужу

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Американская эротическая модель, 54-летняя звезда порно Сайрен Де Мер рассказала, как попала в индустрию в 37 лет благодаря мужу. Подробности она раскрыла в подкасте Холли Рэндалл, выпуск которого доступен на YouTube.

Де Мер рассказала, что работала моделью. Однажды ее муж предложил ей сделать откровенные фотографии, на что она согласилась. «Затем он отправил мои снимки агентствам», — отметила она.

После этого, по словам модели, киностудия по производству порнофильмов предложила ей сотрудничество. «И я спросила мужа, значит ли это, что у меня будет больше секса, и мне будут платить за это. Он сказал: "Да". Конечно, я согласилась, так я и оказалась в порноиндустрии в мои 37 лет», — вспомнила она.

Ранее известная американская порноактриса Мейтленд Уорд рассказала, что муж с пониманием отнесся к выбору ее карьеры. Звезда призналась, что супруг помог ей избавиться от чувства вины, возникавшем из-за ее сексуальных фантазий.

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      Олег Давыдов
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