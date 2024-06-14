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20:09, 14 июня 2024Ценности

Актриса Ирина Горбачева объяснила любовь к обнаженным фото

Актриса Горбачева объяснила любовь к обнаженным фото желанием экспериментировать
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве

Фото: @irina_gorbacheva

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева объяснила любовь к обнаженным фото. Интервью со знаменитостью опубликовано на YouTube-канале «Сама Меньшова».

35-летняя звезда сериала «Чики» рассказала, что не стесняется своего тела. Артистка пояснила, что ее желание сниматься голой связано со стремлением к экспериментам.

«Я понимаю, что тело — это красиво в любом состоянии. Я в какой-то степени шут-провокатор. Внутри меня есть персонаж, который как бы говорит: "А я вот такая", "А я могу вот так ходить" или "А можно вот так?" Чтобы и у меня, и у людей был этот слом, когда ты видишь не голое ради голого, а видишь с посылом: посмотрите, как это может быть красиво, изящно и не пошло», — высказалась она.

В апреле Ирина Горбачева показала обнаженные фото. Знаменитость полностью отказалась от одежды и нижнего белья.

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      Екатерина Ештокина
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