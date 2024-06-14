Алена Водонаева в платье без бюстгальтера и с крестом на шее поплавала в бассейне

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева в откровенном виде поплавала в бассейне. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она предстала в платье белого цвета, капюшоне и с массивным крестом на шее. При этом на размещенных кадрах можно заметить, что на время съемки телезвезда решила отказаться от бюстгальтера, показав на камеру обнаженную грудь.

Поклонники восхитились фотосессией Водонаевой и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Волшебство», «Икона», «Алена, ты пожар!», «Богиня», «Идеально», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Алена Водонаева показала фанатам фото и видео топлес. Тогда уточнялось, что телеведущая отправилась на Бали, где в откровенном образе снялась, лежа на ступенях. Так, она позировала спиной к камере, примерив облегающую серебристую макси-юбку.