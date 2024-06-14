Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:17, 14 июня 2024Мир

Американцев заворожил проход российских кораблей

Miami Herald: жители Флориды завороженно следили за российскими кораблями у Кубы

Фото: Reuters

Жители Флориды с помощью онлайн-сервисов во вторник, 11 июня, внимательно следили за группой кораблей Северного флота России, когда та проходила недалеко от берегов штата по пути на Кубу. Об этом пишет Miami Herald.

Карты начали распространяться в социальных сетях вскоре после того, как российские корабли были замечены проходящими примерно в 50 километрах от острова Ки Ларго. При этом их близость к США «завораживала» многих американцев, «хотя распространяемая информация порой была преувеличенной или неточной».

Отмечается, что корабли могли отключить системы слежения, однако не стали этого делать, вероятно, во избежание риска случайных столкновений с коммерческими судами.

12 июня в порт кубинской столицы зашла эскадра из атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России «Казань», фрегата «Адмирал Горшков» и спасательного буксира «Николай Чикер». С российского фрегата были произведены залпы в знак приветствия. Он будет открыт для посещения с 13 по 15 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это немыслимо». Трамп возмутился прибытием российских военных кораблей на Кубу. Как власти США отреагировали на учения?

      Трамп рассказал о договоренности с российским спортсменом Нурмагомедовым

      Cотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда

      Пять украинских БПЛА сбили в российском регионе

      Дроны повредили резервуары нефтебазы в российском регионе

      На Западе разработают аналог «Арматы» на шасси Leopard 2

      Посол России рассказал об обещании правительства Аргентины

      Американцев заворожил проход российских кораблей

      Эмили Ратаковски показала откровенное фото в честь 33-летия

      Зеленский раскрыл обещание Си Цзиньпина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше