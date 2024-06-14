Американцев заворожил проход российских кораблей

Miami Herald: жители Флориды завороженно следили за российскими кораблями у Кубы

Жители Флориды с помощью онлайн-сервисов во вторник, 11 июня, внимательно следили за группой кораблей Северного флота России, когда та проходила недалеко от берегов штата по пути на Кубу. Об этом пишет Miami Herald.

Карты начали распространяться в социальных сетях вскоре после того, как российские корабли были замечены проходящими примерно в 50 километрах от острова Ки Ларго. При этом их близость к США «завораживала» многих американцев, «хотя распространяемая информация порой была преувеличенной или неточной».

Отмечается, что корабли могли отключить системы слежения, однако не стали этого делать, вероятно, во избежание риска случайных столкновений с коммерческими судами.

12 июня в порт кубинской столицы зашла эскадра из атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России «Казань», фрегата «Адмирал Горшков» и спасательного буксира «Николай Чикер». С российского фрегата были произведены залпы в знак приветствия. Он будет открыт для посещения с 13 по 15 июня.