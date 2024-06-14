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16:32, 14 июня 2024Ценности

Анна Семенович рассказала об уменьшении груди со словами «мужчины сходили с ума»

Анна Семенович рассказала об уменьшении груди из-за повышенного внимания мужчин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о неудачном уменьшении груди со словами «мужчины сходили с ума». Интервью с ней появилось на YouTube-канале Юлии Бедеров.

46-летняя исполнительница заявила, что большой бюст ей передался по наследству, что она сочла ироничным, поскольку обладает мужским характером. В то же время, по словам певицы, противоположный пол привлекала ее внешность, за которой они не видели личность. Так, из-за повышенного внимания звезда захотела сделать пластическую операцию.

«В какой-то момент жизни я так устала от этой яркой внешности, что даже решилась на то, чтобы уменьшить грудь. (...) Она заполонила сознание мужчин. Им казалось, что грудь Семенович — это то, что они должны увидеть в своей жизни. Они просто сходили с ума. Я хотела избавиться от этой груди, сказать, что здесь еще есть я, моя душа», — объяснила знаменитость.

При этом артистка указала, что хирургическое вмешательство, которому она подверглась в 2015 году, оказалась неудачным. Впоследствии ей пришлось перенести еще несколько операций, чтобы исправить врачебную ошибку.

В апреле Анна Семенович также раскрыла фанатам вес своей груди.

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      Карина Черных
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