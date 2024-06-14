Археологи достали две средневековые могильные плиты с затонувшего корабля

В Британии археологи достали два средневековых надгробия с места кораблекрушения

Подводные археологи из Великобритании обнаружили две средневековые могильные плиты на месте кораблекрушения. Об этом сообщает Heritage Daily.

Находка была сделана у берегов графства Дорсет специалистами из Борнмутского университета. Надгробия достали с места крушения корабля XIII века, затонувшего в заливе Стадленд. Его обломки нашли на дне еще в 1982 году, но тогда приняли их за мусор.

Дальнейшие исследования показали, что это место исторического кораблекрушения, относящегося ко времени правления Генриха III. Корабль перевозил ступки, котлы, чашки, глиняную посуду и другие предметы домашнего обихода. В ходе недавней экспедиции подводные археологи нашли в обломках две могильные плиты из мрамора Пурбек.

Мрамор Пурбек — это ископаемый известняк с полуострова Пурбек, который находится на юго-востоке Дорсета. Добыча этого мрамора активно велась в романо-британский и средневековый периоды, он использовался для изготовления архитектурных форм и облицовки, ступок и посуды и других изделий. Его можно найти почти во всех соборах юга Англии, а также в религиозных сооружениях Эксетера, Эли, Нориджа, Чичестера, Солсбери, Линкольна, Лландаффа, Саутварка, Кентербери и в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Обе надгробные плиты имеют резьбу с изображением христианского креста и, вероятно, предназначались для использования в качестве крышек гробов или склепов представителей высшего духовенства. Длина одной плиты составляет полтора метра, а второй (состоящей из двух частей) — два метра.

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