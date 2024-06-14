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10:52, 14 июня 2024Силовые структуры

В суд направили дело о госизмене против сыновей священника

Суд рассмотрит дело о госизмене против сыновей липецкого священника Ащеулова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова. Их обвиняют в попытке перехода на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Ащеуловым вменяют покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы и участие в деятельности террористической организации. Только по последнему обвинению им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сыновей священника задержали на границе при попытке перехода на сторону украинских военных.

Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году. Органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям. Также им было выделено помещение на время ремонта дома.

Ранее сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение бывшему военному летчику из Калужской области, связавшемуся с украинской стороной. Он вместе с другой россиянкой получили от Службы безопасности Украины задание собрать сведения о военных объектах в Калужской и Московской областях.

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      Варвара Кошечкина
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