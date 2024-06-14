Автовладельцев предупредили о перегреве мотора при одном действии

Автоэксперт Стрельбицкий: торможение двигателем чревато перегревом мотора

Замедлять авто можно не только за счет рабочей тормозной системы, но и при помощи мотора, однако этот способ имеет ряд минусов. О том, чем чревато это действие для машины, автовладельцев предупредил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в разговоре с «Российской газетой».

Специалист отметил, что торможение двигателем рекомендовано на длинных и крутых спусках, а также при езде по скользким дорогам и не представляет опасности для автомобиля, если применяется правильно и в подходящих условиях. Так, на фоне высокой нагрузки, если тормозить на крутом склоне в течение долгого времени, двигатель может перегреться.

Помимо этого, замедление авто двигателем может привести к повышенному износу коробки передач, особенно при использовании на низких передачах, и трансмиссии. Наконец, из-за торможения двигателем по причине того, что торможение двигателем замедляет машину, но при этом не обеспечивает такого же уровня контроля над ней, как торможение колесами, на скользкой дороге можно потерять управление.

В связи с вышеуказанными рисками автоэксперт порекомендовал на особенно крутых склонах и в условиях скользкой дороги сочетать оба способа снижения скорости — как двигателем, так и колесами.

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