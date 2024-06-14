Байден посмеялся над возрастом Трампа в его день рождения

Байден поздравил Трампа с днем рождения и посмеялся над его возрастом

Президент США Джо Байден поздравил Дональда Трампа с днем рождения и посмеялся над его возрастом. Поздравление опубликовано в его аккаунте в социальной сети X.

«Поздравляю тебя с 78-летием, Дональд. Прими эти слова как один старик от другого: возраст — это всего лишь число. Однако эти выборы — это вопрос выбора», — написал американский лидер.

К своему сообщению Байден прикрепил видеоролик, содержащий насмешливый список из 78 «достижений» Трампа, отметив его проблемы с законом и некоторые спорные моменты его пребывания в должности президента США.

Ранее газета Politico сообщила, что Трамп требует от спикера Палаты представителей Майка Джонсона отменить обвинительный вердикт, вынесенный ему по делу о сокрытии информации.