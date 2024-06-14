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03:11, 14 июня 2024Мир

Байдена упрекнули в бестактности

Премьер Италии Мелони в шутку упрекнула Байдена в бестактности

Фото: Leah Millis / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в шутку упрекнула президента США Джо Байдена в бестактности. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что американский лидер опоздал на встречу лидеров стран «Большой семерки» (G7) на 20 минут. Мелони в шутку упрекнула Байдена за это.

«Вы не должны заставлять женщину так ждать», — сказала премьер-министр Италии.

Ранее издание The New York Times заявило, что истощенные внутренними проблемами лидеры Запада собрались в Италии ради обсуждения неуправляемого мира. По мнению авторов текста, иностранные лидеры прибыли на встречу либо в тяжком положении, либо в боевой готовности. Исключением стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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      Евгений Силаев
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