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22:02, 13 июня 2024Интернет и СМИ

В США заявили об ослаблении лидеров Запада

NYT: ослабленные лидеры Запада собрались ради обсуждения неуправляемого мира

Фото: Yara Nardi / Reuters

Истощенные внутренними проблемами лидеры Запада собрались в Италии ради обсуждения неуправляемого мира. Об этом говорится в статье издания The New York Times.

По мнению авторов текста, иностранные лидеры прибыли на встречу либо в тяжком положении, либо в боевой готовности. Исключением стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Авторы подчеркнули, что британский премьер-министр Риши Сунак не будет делать громких заявлений из-за грядущих в стране выборов. В свою очередь, его канадский коллега Джастин Трюдо за восемь лет у власти столкнулся с разочарованием собственного народа, а канцлер Германии Олаф Шольц проиграл выборы.

Ранее стало известно, что представители стран-участниц G7 хотят привлечь Всемирный банк к схеме с предоставлением кредита Украине под залог доходов от замороженных в западных государствах активов России. Банк должен будет сыграть «определенную роль» в выделении доли США в общей сумме стран объединения.

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      Евгений Силаев
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