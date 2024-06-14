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21:40, 14 июня 2024Мир

Белый дом назвал кредит G7 для Киева грантом без необходимости возмещения

Белый дом: кредит G7 для Киева дан как грант, ему не придется ничего возмещать

Фото: Pixabay

Белый дом заявил, что кредит «Большой семерки» (G7) на 50 миллиардов долларов Киев может рассматривать как грант, ему не придется ничего возмещать, передает РИА Новости.

Представитель американской администрации уточнил, что заем будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

«Это важно: поскольку от нее не ждут возмещения никакой части этого займа из собственного бюджета, это не изменит отношения долга к ВВП на Украине», — подчеркнул чиновник.

Представитель Белого дома также пояснил, что в предоставлении кредита поучаствуют все страны G7. Некоторые из них внесут свой вклад в заем, некоторые будут участвовать в погашении. Другие предоставят гарантии, если доходов не будет достаточно для обслуживания и погашения кредита в полной мере.

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      Марина Совина
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