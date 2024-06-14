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21:28, 14 июня 2024Мир

Белый дом оценил участие стран «Группы семи» в выделении кредита Украине

Белый дом: все страны G7 примут участие в выделении Украине $50 млрд

Представитель Белого дома оценил участие стран «Группы семи» в выделении кредита Украине на сумму 50 миллиардов долларов за счет прибыли от замороженных российских активов. Его слова приводит ТАСС.

«Ответ состоит в том, что, действительно, все страны "Группы семи" сыграют свою роль. Некоторые страны внесут свой вклад в заем, некоторые будут участвовать в погашении», — пояснил чиновник.

Он добавил, что другие страны предоставят гарантии, если доходов не будет достаточно для обслуживания и погашения кредита в полной мере.

Ранее стало известно, что «Большая семерка» потребовала от России почти 500 миллиардов долларов. Москва должна компенсировать ущерб, нанесенный Украине в результате боевых действий. Такое заявление содержится в финальном коммюнике стран G7 во время саммита в Италии.

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      Марина Совина
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