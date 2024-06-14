«Большая семерка» потребовала от России почти 500 миллиардов долларов

G7 потребовала от России компенсировать ущерб Украине в размере $486 миллиардов

Россия должна компенсировать ущерб, нанесенный Украине в результате боевых действий, и выплатить почти 500 миллиардов долларов. Такое требование содержится в финальном заявлении стран «Большой семерки» во время саммита в Италии, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

Точная сумма ущерба составляет 486 миллиардов долларов. В G7 указали, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Москва не остановит конфликт на Украине и не заплатит компенсацию.

Вместе с этим участники саммита подтвердили намерение предоставить Украине до конца года кредит на сумму 50 миллиардов долларов, погашать который будут за счет доходов от замороженных российских активов.

Автором схемы по выделению кредита за счет доходов от российских активов стали США. Как указывал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона, процесс согласования конечного варианта продолжался три месяца и был очень сложным. Однако по итогам можно сказать, что к аргументам Киева прислушались.

Встреча лидеров «Большой семерки» под председательством Италии проходит с 13 по 15 июня. Основными темами стали конфликты на Украине и Ближнем Востоке, Африка, миграция и искусственный интеллект.

Ранее сегодня Reuters со ссылкой на представителя администрации США сообщил, что решение об использовании только прибыли от российских активов не означает, что они не будут конфискованы в дальнейшем, на это требуется только политическая воля. По его словам, деньги из предоставленного кредита могут быть использованы для нужд в военной, бюджетной и гуманитарной сферах и восстановления страны.