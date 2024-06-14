Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:25, 14 июня 2024Экономика

Безработица в Палестине достигла 75 процентов

Министр экономики Палестины: уровень безработицы вырос до 75 процентов

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Уровень безработицы в секторе Газа достиг 75 процентов с момента начала операции Израиля в октябре 2023 года. Об этом заявил министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур, его цитирует РИА Новости.

На Западном берегу реки Иордан показатель вырос до 32 процентов, добавил он. По словам главы Минэка страны, экономическая активность в Палестине резко сократилась из-за снижения денежных поступлений.

Материалы по теме:
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024
Пособие по безработице в 2024 году: кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
Пособие по безработице в 2024 году:кому положено, минимальный и максимальный размер, как получить
15 мая 2024

Мухаммед аль-Амур объяснил, что Израиль присваивает полагающиеся Палестине налоговые поступления. Кроме того, с октября прошлого года страна лишилась более полумиллиона рабочих мест, подчеркнул глава ведомства.

Ранее стало известно, что безработица в Европе в апреле 2024 года снизилась до рекордно низкого уровня. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель в еврозоне сократился с 6,5 до 6,4 процента, что стало минимумом за всю историю подсчета. Среди крупнейших стран еврозоны меньше всего безработных в Германии (3,2 процента), больше всего — в Испании (11,7 процента).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Пентагон заверил в отсутствии планов по расширению НАТО

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      В Запорожской области рассказали о потерях украинской артиллерии

      В России подорожал бензин

      Пассажирку самолета поймали с человеческими останками в багаже

      В России резко выросла разница курсов при покупке и продаже валюты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше