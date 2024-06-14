Безработица в Палестине достигла 75 процентов

Министр экономики Палестины: уровень безработицы вырос до 75 процентов

Уровень безработицы в секторе Газа достиг 75 процентов с момента начала операции Израиля в октябре 2023 года. Об этом заявил министр экономики Палестины Мухаммед аль-Амур, его цитирует РИА Новости.

На Западном берегу реки Иордан показатель вырос до 32 процентов, добавил он. По словам главы Минэка страны, экономическая активность в Палестине резко сократилась из-за снижения денежных поступлений.

Мухаммед аль-Амур объяснил, что Израиль присваивает полагающиеся Палестине налоговые поступления. Кроме того, с октября прошлого года страна лишилась более полумиллиона рабочих мест, подчеркнул глава ведомства.

Ранее стало известно, что безработица в Европе в апреле 2024 года снизилась до рекордно низкого уровня. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель в еврозоне сократился с 6,5 до 6,4 процента, что стало минимумом за всю историю подсчета. Среди крупнейших стран еврозоны меньше всего безработных в Германии (3,2 процента), больше всего — в Испании (11,7 процента).