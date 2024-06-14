Бойцы СВО записали видеообращение к «казакам и славянам» с просьбой о помощи

Добровольцы СВО записали видеообращение с просьбой о помощи

В Волгоградской области участники специальной военной операции (СВО) записали видеообращение с просьбой о помощи. Об этом сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

На опубликованном в ряде Telegram-каналов видеоролике мужчины представляются добровольцами отряда «Сталинград» и сообщают, что нуждаются в гуманитарной помощи. Речь идет о медикаментах и средствах гигиены. «Казаки, славяне, обратите на нас внимание», — произносит голос за кадром.

По информации издания, ролик был записан на учебном полигоне. Видеообращение бойцов прокомментировал куратор подразделения — депутат Госдумы Андрей Гимбатов. «Взял тему под контроль. Разбираемся в сложившейся ситуации», — сообщил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова раскрыла одну из главных проблем, с которой сталкиваются бойцы СВО. Такое проблемой омбудсмен назвала трудности с увольнением по семейным обстоятельствам. При этом по указанному основанию из Вооруженных сил России было уволено свыше шести тысяч человек, отметила она.