Китайская компания подтвердила таинственную пропажу российской меди

Wuchan Zhongda подтвердила расследование об исчезновении партии меди из России

Китайский государственный трейдер Wuchan Zhongda Group Co. подтвердил факт расследования по делу о пропаже партии меди из России, которая должна была поступить в компанию в прошлом месяце, сообщает Bloomberg.

В официальном заявлении трейдер указал, что дело касается ее дочерней компании, которая занимается международной торговлей, а сама она имеет надежную систему внутреннего контроля, позволяющую эффективно управлять рисками, связанными с торговыми операциями.

Стоимость пропавшего груза, который якобы был произведен таинственным заводом, в Wuchan Zhongda оценили в 15 миллионов долларов, что на четверть меньше, чем сообщалось ранее. При этом компания подчеркнула, что инцидент не скажется на ее деятельности из-за незначительного размера пропажи.

Накануне источники, знакомые с обстоятельствами дела, рассказали агентству, что судно с партией меди, приобретенной у российской компании под названием Regional Metallurgical, вышло из порта Санкт-Петербурга в начале года и должно было прибыть в Китай в мае. Однако его следы нашлись в Турции, а в качестве груза был записан гранит.

Представители Wuchan Zhongda, прибывшие в Россию для выяснения обстоятельств дела, обнаружили, что никто не знает, где находится завод, на котором якобы произвели медь. По оценке издания, эпизод может оказаться серьезным ударом по международной торговле металлами.