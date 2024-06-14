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20:57, 14 июня 2024Экономика

Китайская компания подтвердила таинственную пропажу российской меди

Wuchan Zhongda подтвердила расследование об исчезновении партии меди из России

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Китайский государственный трейдер Wuchan Zhongda Group Co. подтвердил факт расследования по делу о пропаже партии меди из России, которая должна была поступить в компанию в прошлом месяце, сообщает Bloomberg.

В официальном заявлении трейдер указал, что дело касается ее дочерней компании, которая занимается международной торговлей, а сама она имеет надежную систему внутреннего контроля, позволяющую эффективно управлять рисками, связанными с торговыми операциями.

Стоимость пропавшего груза, который якобы был произведен таинственным заводом, в Wuchan Zhongda оценили в 15 миллионов долларов, что на четверть меньше, чем сообщалось ранее. При этом компания подчеркнула, что инцидент не скажется на ее деятельности из-за незначительного размера пропажи.

Накануне источники, знакомые с обстоятельствами дела, рассказали агентству, что судно с партией меди, приобретенной у российской компании под названием Regional Metallurgical, вышло из порта Санкт-Петербурга в начале года и должно было прибыть в Китай в мае. Однако его следы нашлись в Турции, а в качестве груза был записан гранит.

Представители Wuchan Zhongda, прибывшие в Россию для выяснения обстоятельств дела, обнаружили, что никто не знает, где находится завод, на котором якобы произвели медь. По оценке издания, эпизод может оказаться серьезным ударом по международной торговле металлами.

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      Платон Щукин
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