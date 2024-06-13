Китайский трейдер потерял вывезенную под видом гранита российскую медь

Bloomberg: трейдер из Китая остался без купленной в России меди за $20 миллионов

Государственный китайский трейдер Wuchan Zhongda Group Co оказался, по всей видимости, жертвой мошенников после подписания контракта на поставку партии меди из России стоимостью 20 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на собственные источники, которые знакомы с обстоятельствами дела, сообщает Bloomberg.

Компания перевела деньги, но так и не получила груз. Расследование показало, что перевозка товара, вышедшего из порта Санкт-Петербурга в начале этого года, проводилась под видом более дешевого гранита, а металл или то, что было вместо него, скорее всего, попал в Турцию, о чем свидетельствуют записи судоходной линии.

Сотрудники трейдера попытались выяснить обстоятельства дела в России, но столкнулись с тем, что никто не знает, где находится завод, с которого забрали груз. Металл был приобретен у российской компании под названием Regional Metallurgical.

Как отмечает издание, этот эпизод может оказаться серьезным ударом по международной торговле металлами. В прошлом году трейдер Trafigura попался фальшивом никеле от продавца из Индии, что стоило ему более половины миллиарда долларов. Также в этом торговом секторе неоднократно встречались истории, связанные с поддельными торговыми расписками и камнями в контейнерах.

Объем продаж Wuchan Zhongda в прошлом году составил 80 миллиардов долларов, компания является одним из крупнейших игроков на рынке. После введения западных санкций закупки компаниями из Китая меди в России увеличились, но выгодные цены подталкивают покупателей идти на риск заключения сделок с малознакомыми поставщиками.

Ранее сообщалось, что российские производители начали продавать в Китай медную катанку (тонкие пруты, используемые для изготовления силовых кабелей) под видом лома, что позволяет сэкономить и избежать последствий западных санкций. Российская экспортная пошлина на лом составляет 10 процентов, а на медную катанку — 7 процентов. В свою очередь Китай не облагает пошлинами импорт лома, зато берет четыре процента с поставок медной катанки. До состояния лома катанку измельчали в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.