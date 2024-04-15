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10:21, 15 апреля 2024Экономика

Россия начала продавать в Китай медь под видом лома

Reuters: Россия из-за санкций продает в Китай медную катанку под видом лома

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В последнее время российские производители начали продавать в Китай медную катанку под видом лома, что позволяет экономить на налогах и избежать последствий западных санкций. Об этом со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом, пишет Reuters.

Российская экспортная пошлина на лом составляет 10 процентов, а на медную катанку — 7 процентов. В свою очередь Китай не облагает пошлинами импорт лома, зато берет четыре процента с поставок медной катанки.

С декабря партнеры начали использовать схему, в рамках которой новая медная катанка — тонкие пруты из меди, используемые для изготовления силовых кабелей и поставляемые свернутыми в бухтах — измельчалась до состояния лома в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Доступ в регион ограничен из-за международной реакции на политику Пекина в отношении местного населения, поэтому такие действия долгое время оставались незамеченными. Медь, продаваемую в виде лома, сложно идентифицировать, так что китайские производители могли не опасаться потенциальных западных санкций.

Несмотря на то что никаких юридических последствий за закупку катанки в России нет, компании из Китая могут принимать во внимание сложности в расчетах и более пристальный контроль за своей деятельностью из-за перевода средств в Россию. В перспективе для них появлялась угроза сокращения экспортных поставок.

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Агентство выявило схему по переводу катанки в категорию лома благодаря сопоставлению данных китайской таможни и российских коммерческих данных. Первые говорят о многократном росте объема импорта медного лома, а вторые свидетельствуют, что именно медный лом на экспорт в Китай почти не шел. Российская таможня с апреля 2022 года не публикует данные о внешней торговле, поэтому издание не смогло получить комментарий от ведомства по существу.

В ноябре прошлого года замминистра финансов Алексей Моисеев указывал, что в России кратно увеличился вывоз золота физическими лицами. При этом зачастую драгоценный металл вывозится под видом лома и отходов.

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      Платон Щукин
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