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04:48, 14 июня 2024Экономика

Cотрудницы Apple подали в суд из-за дискриминации в оплате труда

Bloomberg: две сотрудницы Apple подали в суд из-за неравной оплаты труда

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Две сотрудницы Apple подали в суд на компанию, которая, по их словам, «систематически» платит женщинам меньше, чем их коллегам-мужчинам за аналогичную работу. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, иск подали в четверг, 13 июня, в суд штата Калифорния. Джастина Чон и Амина Сальгадо отмечают, что при оценке работы мужчины в Apple обычно получают более высокие оценки за командную работу и лидерство, что приводит к снижению бонусов и зарплаты для женщин.

Чон рассказала, что ей платят на 10 тысяч долларов меньше, чем коллеге-мужчине. Она поняла это только после того, как увидела его налоговую форму на офисном принтере.

Ранее CNBS сообщал, что американки теряют деньги из-за неравной оплаты труда. По данным правительства США, за каждый доллар, заработанный мужчиной, женщины зарабатывают только 83 цента. В итоге, убытки американок к моменту выхода на пенсию составляют 1,6 миллиона долларов.

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      Юлия Мискевич
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