Дачникам дали советы по борьбе с опасным июньским вредителем

Агроном Синьковский: избавиться от луковой мухи можно с помощью березового дегтя

В июне в садах и огородах активизируются опасные вредители — луковая и морковная мухи. Советы по борьбе с ними дачникам дал агроном Петр Синьковский в разговоре с aif.ru.

Эксперт отметил, что против луковой мухи часто советуют применять полив подсоленной водой или разведенным нашатырным спиртом, однако соль даже в малых дозах за счет содержания хлора не полезна почве. «Если вам совсем не по душе препараты-инсектициды, лучше использовать березовый деготь — чайная ложка на литр воды. А из химсредств против нее хорошо работают "Алатар", "Медветокс", "Землин"», — рассказал он.

Что касается морковной мухи, то Синьковский предупредил, что на данный момент надежных препаратов против нее нет. Справляться с этим вредителем он предложил с помощью настоя полыни и отвара ботвы томатов, причем подойдет даже бракованная рассада. Еще один эффективный метод, который позволит уменьшить количество вредителей на участке, — совместить посадки моркови и лука. «Обеих мух сразу резко поубавится: луковая на дух не переносит морковную ботву, а морковная муха — лук», — заключил агроном.

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