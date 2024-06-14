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15:34, 14 июня 2024Экономика

Дачников предупредили об опасности затяжных дождей для растений

Агроном Горбунова: затяжные дожди повышают активность тли и слизней

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сильные ливни, которые на протяжении нескольких дней обрушивались на многие регионы России, несут в себе ряд опасностей для сада и огорода. О них дачников предупредила агроном Елена Горбунова в разговоре с aif.ru.

По словам эксперта, с увеличением влажности воздуха растет вероятность грибных заболеваний, таких как фитофтороз, мучнистая роса и плодовая гниль. Она пояснила, что за счет этого фактора грибки-патогены получают практически идеальные условия для развития. Помимо этого, с дождями из почвы вымываются полезные микроэлементы — калий, азот, фосфор и другие. С их утратой растения становятся более подвержены болезням, в том числе хлорозу листвы, и могут давать меньше урожая. Горбунова отметила, что на полноценное восстановление почвы после череды ливней понадобится много времени.

Третья проблема, которую провоцируют затяжные дожди — кислородное голодание корней растений: образующийся слой воды препятствует правильному воздухообмену и приводит к ухудшению состояния плодовых и овощных культур. Наконец, из-за повышенной влажности на участке активизируются тля и слизни, заключила агроном.

Ранее дачникам посоветовали разбросать по участку банановую кожуру, чтобы избавиться от муравьев.

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      Полина Кислицына
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