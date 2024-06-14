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16:41, 14 июня 2024Культура

Дэвид Бекхэм отреагировал на слухи о воссоединении Spice Girls

Дэвид Бекхэм опроверг новости о том, что Spice Girls отправится в турне

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм прокомментировал слухи о воссоединении жены Виктории с экс-участницами поп-группы Spice Girls. Его слова приводит Variety.

Он опроверг сообщения о том, что женская группа планирует отправиться в турне. «К сожалению, этого не происходит», — сказал он, отметив, что на данный момент все экс-участницы коллектива слишком заняты, чтобы заниматься этим.

В апреле бизнесвумен и дизайнер Виктория Бекхэм отпраздновала 50 лет. Тогда поздравить подругу и коллегу пришли участницы Spice Girls. Группа в полном составе ностальгически исполнила хит 1997 года Stop.

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      Варвара Кошечкина
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