«Дом дракона» продлили на третий сезон

Телеканал HBO продлил сериал «Дом дракона» на третий сезон

Телеканал HBO продлил сериал «Дом дракона» на третий сезон. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети X.

«Танец драконов продолжается. "Дом дракона" продлен на третий сезон», — говорится в сообщении. Подробности пока не раскрываются. Дата начала съемок следующего сезона также неизвестна.

Второй сезон сериала выйдет 16 июня 2024 года. Зрителям покажут гражданскую войну на Вестеросе, известную как «Пляска Драконов». Шоураннер сериала Райан Кондал отметил, что новый сезон будет гораздо динамичнее.

«Дом Дракона» — приквел популярного сериала «Игра престолов». В основе сюжета лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», повествующие об упадке королевской династии Таргариенов.