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13:39, 14 июня 2024Экономика

Дом в российском городе погряз в нечистотах

Ura.ru: в Тюмени жилой дом полтора года тонет в нечистотах

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Тюмени жилой дом, расположенный на улице Газовиков, погряз в нечистотах. Жители здания в российском городе страдают от этой проблемы уже полтора года, сообщает Ura.ru.

Речь идет о жилом комплексе «Европейский берег». В одном из его домов подвал практически еженедельно затапливает фекалиями, из-за чего в подъездах, а также расположенных в здании магазинах и других арендуемых помещениях стоит зловонный запах. Помимо этого, дом заполонили муравьи, мокрицы, двухвостки, чешуйницы и другие насекомые. Некоторые жильцы даже замечали мышей.

«Полтора года у нас топит подвал. Раньше проблема возникала раз в месяц, теперь же — раз в неделю. Подвал затапливает по колено нечистотами, стоит ужасный запах в помещениях, магазинах, подъездах дома. В моем магазине пачками пробегают муравьи, мокрицы, видели мышь недавно. А ведь если пойдет плесень, от нее же невозможно избавиться. В УК нам объясняют, что канализация встает из-за памперсов и влажных салфеток, которые смывают жильцы дома», — поделилась информацией одна из жительниц дома.

Представители УК пояснили, что насосы забиваются и перестают работать, из-за чего колодцы наполняются по всему жилому комплексу. При этом данный дом попадает в зону подтопления, поскольку расположен ниже остальных. Они добавили, что устранять проблему должен местный водоканал, в обязанности которого входит обслуживание канализационно-насосной станции, однако тот отказал жильцам и специалистам УК в ее осмотре.

Ранее в этот же день стало известно, что в Смоленске во время капитального ремонта крыши дома в одной из квартир рухнул потолок.

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      Полина Кислицына
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