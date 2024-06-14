Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:41, 14 июня 2024Экономика

Потолок рухнул в квартире россиян во время ремонта крыши

В центре Смоленска во время ремонта крыши рухнул потолок одной из квартир

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В центре Смоленска во время капитального ремонта крыши дома рухнул потолок в одной из квартир. Об этом сообщил мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел по адресу улица Большая Советская, 14. В одной из квартир на верхнем этаже обвалился потолок. «Это дом, в котором на данный момент ведутся работы по капитальному ремонту кровли, во время которых случилось обрушение. Сейчас в квартире никто не проживает и, к счастью, в результате происшествия никто не пострадал», — рассказал глава Смоленска.

Новиков отметил, что дом был построен в 1945 году и ранее находился на обслуживании управляющей компании «Жилищник». Мэр поручил переселить жителей соседних квартир в помещения из маневренного фонда, а также тщательно проверить все ветхие крыши старых домов в городе.

Ранее потолок рухнул в аварийном общежитии Красноярска. Инцидент произошел 6 июня в здании 1948 года постройки, расположенном на улице Калинина. Оно было признано аварийным еще в 2017 году, однако районная администрация издала распоряжение о переселении жильцов лишь к 2030-му.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал сообщения о планах России напасть на Европу

      Путин рассказал об условии сохранения статуса Европы как одного из центров мира

      На Украине рассказали о страхе перед предательством Запада

      Потолок рухнул в квартире россиян во время ремонта крыши

      В киевском аэропорту ударили по ЗРК Patriot

      Путин заявил о приближении к точке невозврата из-за эгоизма Запада

      Армения присоединилась к лунной программе США

      Москвичей напугали комарами

      Украинец прилетел в Москву с пачкой долларов и попался на контрабанде

      Медведь пробежал по улицам российского города и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше