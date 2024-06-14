Потолок рухнул в квартире россиян во время ремонта крыши

В центре Смоленска во время ремонта крыши рухнул потолок одной из квартир

В центре Смоленска во время капитального ремонта крыши дома рухнул потолок в одной из квартир. Об этом сообщил мэр города Александр Новиков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел по адресу улица Большая Советская, 14. В одной из квартир на верхнем этаже обвалился потолок. «Это дом, в котором на данный момент ведутся работы по капитальному ремонту кровли, во время которых случилось обрушение. Сейчас в квартире никто не проживает и, к счастью, в результате происшествия никто не пострадал», — рассказал глава Смоленска.

Новиков отметил, что дом был построен в 1945 году и ранее находился на обслуживании управляющей компании «Жилищник». Мэр поручил переселить жителей соседних квартир в помещения из маневренного фонда, а также тщательно проверить все ветхие крыши старых домов в городе.

Ранее потолок рухнул в аварийном общежитии Красноярска. Инцидент произошел 6 июня в здании 1948 года постройки, расположенном на улице Калинина. Оно было признано аварийным еще в 2017 году, однако районная администрация издала распоряжение о переселении жильцов лишь к 2030-му.