В российском городе в аварийном общежитии рухнул потолок

В Красноярске в аварийном общежитии рухнул потолок

В аварийном общежитии Красноярска рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 6 июня в здании 1948 года постройки, расположенном на улице Калинина. Оно было признано аварийным еще в 2017 году, однако районная администрация издала распоряжение о переселении жильцов лишь к 2030-му. В данный момент в здании проживают более 20 человек. По счастливой случайности в результате обвала потолка в одной из комнат никто не пострадал.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Прокуратура Красноярского края установит, по чьей вине жильцы продолжают проживать в аварийном доме с непригодными конструкциями, подвергая свои жизнь и здоровье опасности.

Ранее стало известно, что в Каспийске Республики Дагестан потолок школы рухнул и чуть не придавил ребенка.