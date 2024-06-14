Домохозяек призвали спрятать в холодильник стакан с одним веществом

Эксперты «БелНовости» призвали ставить в холодильник стакан с содой

Стакан в растворенной в воде пищевой содой поможет предотвратить появление неприятных запахов в холодильнике. Бабушкиным методом борьбы за чистоту холодильника с домохозяйками поделились эксперты «БелНовостей».

Эксперты рекомендовали растворить в стакане воды 2-3 чайные ложки соды. Специалисты напомнили, что, находясь в холодильнике, различные продукты начинают активно источать и поглощать запахи. Сода, в свою очередь, поможет избавиться от неприятного аромата.

Другая проблема, которую решает стакан с содой — образование наледи внутри холодильника, который в жару чаще всего работает на максимальной мощности. Сода содержит большое количество гидрокарбоната натрия, который предотвращает образование льда.

Ранее эксперты «БелНовости» призвали очистить холодильник с помощью зубного порошка. Он подойдет для мытья пластиковых поверхностей, действуя мягче, чем, например, сода.