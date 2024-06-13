Назван необычный способ отмыть холодильник

«БелНовости»: отмыть холодильник после разморозки поможет зубной порошок

Хорошо отмыть холодильник после разморозки можно с помощью зубного порошка. Необычный способ эффективно справиться с загрязнениями домохозяйкам назвали эксперты портала «БелНовости».

Зубной порошок относится к абразивным средствам, однако действует мягче, чем сода, которую часто применяют при уборке. Благодаря этому порошок можно применять для очистки пластиковых поверхностей. Средство удалит не только загрязнения, но и неприятные запахи.

Чтобы изготовить чистящее средство из зубного порошка, его нужно смешать с водой до состояния пасты. Отмечается, что порошок можно заменить зубной пастой. При обработке холодильника эксперты советуют уделить особое внимание сливному отверстию на задней стенке — именно оно часто является источником неприятных запахов.

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