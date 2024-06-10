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15:18, 10 июня 2024Экономика

Названы дешевые способы почистить мебель

«БелНовости»: почистить мебель удастся с помощью нашатырного спирта

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Почистить мягкую мебель в домашних условиях удастся с помощью нашатырного спирта. Дешевые способы избавиться от загрязнений назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали приготовить раствор, состоящий из столовой ложки нашатыря и 100 миллилитров воды. Затем понадобится смочить в жидкости бинт или ватный диск и протереть проблемный участок, а через 10 минут очистить его влажной тканью.

Другое рабочее средство от пятен — перекись водорода, которую также надо будет развести в воде — на одну столовую ложку препарата потребуется 100 миллилитров жидкости. Эксперты посоветовали пропитать мебель смоченными в растворе марлей или бинтом и, подождав 10-15 минут, удалить остатки средства влажной тряпкой.

Ранее в июне домохозяйкам назвали простые способы борьбы с влагой на зеркалах.

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      Полина Кислицына
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