Названы простые способы борьбы с влагой на зеркалах

«БелНовости»: избавиться от конденсата на зеркалах удастся с помощью мыла

Избавиться от конденсата на зеркалах удастся с помощью мыла. Простой способ побороть влагу назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали создать на зеркале прозрачную пленку, которая будет препятствовать запотеванию. Для этого понадобится перед принятием ванны или душа протереть отражающую поверхность сухим куском мыла, а затем — чистым куском ткани. Эксперты заверили, что в результате на зеркале на несколько дней перестанет появляться конденсат, а его поверхность станет чистой и начнет буквально сиять.

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