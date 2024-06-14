Двух иностранных наемников попросили заочно арестовать в России

СК просит заочно арестовать наемников за участие в боевых действиях против РФ

Следственный комитет (СК) России просит суд заочно арестовать двух наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство следствия поступило в Басманный суд Москвы. В нем СК просит избрать заочную меру пресечения в отношении Тинашвили Р. и Штруцелю Н. Им вменяется статья 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях») УК РФ. Ходатайство рассмотрят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Второй западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих детей липецкого священника Игоря Ащеулова.