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17:17, 14 июня 2024Ценности

Екатерина Варнава опубликовала фото в купальнике

39-летняя российская актриса Екатерина Варнава снялась в купальнике в бассейне

Фото: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость снялась во время плавания в бассейне на надувном круге. Так, она позировала в обнажающем спину черном купальнике, лежа на животе спиной к камере. При этом на одном из кадров звезда предстала с разведенными в стороны ногами. Также ее запечатлели во время падения в воду.

«Моя попытка быть фотогеничной и сделать красивые фото в бассейне (...)», — подписала фото артистка.

Ранее в июне Екатерина Варнава показала новые фото в платье, и фанаты заподозрили ее в анорексии.

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      Карина Черных
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