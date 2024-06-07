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13:35, 7 июня 2024Ценности

Фанаты заподозрили Екатерину Варнаву в анорексии из-за внешности на новых фото

Фанаты заподозрили актрису Екатерину Варнаву в анорексии из-за новых фото

Фото: @aaneshka

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала новые фото в платье, и фанаты заподозрили ее в анорексии. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman позировала перед камерой, сидя на диване. Для съемки 39-летняя звезда надела украшенное пайетками белое платье без рукавов, полупрозрачные остроносые туфли на каблуках и подчеркнула губы красной помадой. «Редкое явление — я в платье», — подписала кадры знаменитость.

Поклонники оценили внешность артистки в комментариях. «Анорексия», «Освенцим уже какой-то», «Колени выдают анорексию», «Накормите ее кто-нибудь — больно смотреть», — заявили пользователи сети.

Ране в июне Екатерина Варнава также показала фигуру в откровенном нижнем белье.

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      Карина Черных
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