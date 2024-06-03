39-летняя Екатерина Варнава показала фигуру в откровенном нижнем белье

39-летняя актриса Екатерина Варнава показала фигуру в кружевном нижнем белье

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Даниила Величко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном размещенном фото 39-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman показала фигуру в кружевном комплекте нижнего белья черного цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов с прозрачными вставками. Также она примерила корсет с объемными декоративными элементами на бедрах.

Кроме того, знаменитость сделала макияж в стиле smoky eyes и нанесла на губы нюдовую помаду. Вдобавок она распустила волосы и уложила их назад.

В мае сообщалось, что Екатерина Варнава продемонстрировала на камеру естественную внешность.