39-летняя Екатерина Варнава показала внешность без косметики

39-летняя актриса Екатерина Варнава показала внешность без косметики

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

39-летняя бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman разместила снимок, на котором предстала в клетчатой рубашке голубого оттенка. Она распустила темные волосы и отказалась от косметики. «Достижение дня: выспалась», — подписала знаменитость.

В декабре 2023 года Варнаву раскритиковали в сети за фото в шубе. Актриса снялась на улице в длинном меховом изделии рыжего цвета, укороченных светлых джинсах и уггах в тон верхней одежде.