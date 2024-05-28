Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:49, 28 мая 2024Ценности

39-летняя Екатерина Варнава показала внешность без косметики

39-летняя актриса Екатерина Варнава показала внешность без косметики

Фото: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала естественную внешность на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

39-летняя бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman разместила снимок, на котором предстала в клетчатой рубашке голубого оттенка. Она распустила темные волосы и отказалась от косметики. «Достижение дня: выспалась», — подписала знаменитость.

В декабре 2023 года Варнаву раскритиковали в сети за фото в шубе. Актриса снялась на улице в длинном меховом изделии рыжего цвета, укороченных светлых джинсах и уггах в тон верхней одежде.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это знают президент и военные». Песков высказался об ответе на случай разрешения Запада бить по России

      Открыты соединения для борьбы с опасным воспалением

      Раскрыты любимые видео россиян

      Бритни Спирс заявила о пропаже всех украшений

      Шойгу провел телефонный разговор с иранским коллегой

      Еще один рассказывающий о сексе блогер пропал после встречи с дагестанцами

      В Кремле рассказали о теме Украины на переговорах Путина с главой Узбекистана

      В самолете с россиянами на борту дважды за неделю произошла течь топлива в небе

      «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру новой модели Lada

      Попавший в травмпункт из-за звезды «Пацанок» мужчина раскрыл детали нападения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше