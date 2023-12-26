Екатерину Варнаву раскритиковали в сети за фото в шубе

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала новое фото в шубе и была раскритикована в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman предстала на улице в длинном меховом изделии рыжего цвета, укороченных светлых джинсах и уггах в тон верхней одежде. Помимо этого, она дополнила свой образ массивной коричневой сумкой из бархата. Кроме того, звезда распустила длинные темные волосы и нанесла макияж.

Пользователи сети возмутились внешним видом знаменитости, предположив, что шуба состоит из натурального меха. «Сколько убитых лисичек пошло на эту одежду?», «Екатерина очень расстроила. Мы любим животных, а эта шубка не очень похожа на искусственную», «Катя, вы серьезно?» — возмутились они.

Ранее в декабре певица Люся Чеботина ответила на возмущения по поводу ее фото в шубе из рыси. Знаменитость опубликовала фото, на котором она позирует в черно-белом меховом изделии, надетом поверх оголяющего живот кроп-топа и облегающих кожаных лосин.