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13:35, 14 июня 2024Забота о себе

Эндокринолог назвала распространенную причину переедания

Эндокринолог Павлова: просмотр соцсетей за едой ведет к перееданию

Фото: Unsplash

Ученые из бельгийского университета в Генте установили, что просмотр соцсетей во время приема пищи отвлекает человека, из-за чего он съедает больше необходимого. Причину переедания в беседе с KP.RU назвала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова.

За рубежом провели эксперимент, в рамках которого 122 добровольцам предложили на обед их любимые блюда. Пока часть подопытных наслаждалась пищей, другим участникам эксперимента поручили одновременно с едой смотреть развлекательные видео и играть в игры. В итоге вторая группа подопытных призналась, что совершенно не получила удовольствия от обеда, так что после него многим из них захотелось устроить еще один перекус.

«Когда человек во время еды отвлекается на гаджеты, на просмотр видео, на прочтение новостей или сообщений, то наш мозг не может одинаково хорошо концентрироваться и на приеме пищи, на вкусе еды, и на распознавании другой информации», — заявила Павлова.

По ее словам, осознанное принятие пищи позволяет людям не только получать удовольствие от еды, но и быстрее насыщаться. В то же время смещение фокуса на другое занятие во время обеда ведет к тому, что человек не чувствует насыщения, из-за чего он съедает намного больше своей стандартной порции, стремясь восполнить недостаток удовольствия от пищи.

Ранее Павлова заявила, что самым вредным ингредиентом в энергетических напитках является не кофеин, а сахар. Она напомнила, что высокое содержание данного вещества в напитках приводит к набору веса.

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      Наталья Анисеева
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