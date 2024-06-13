Врач раскрыла главное зло энергетических напитков

Эндокринолог Павлова назвала сахар главным злом энергетиков

Наиболее вредный ингредиент энергетических напитков — это не кофеин и таурин, как считают многие, а сахар, заявила эндокринолог Зухра Павлова. Правду об энергетиках она раскрыла своем Telegram-канале.

Павлова отметила, что таурин играет второстепенную роль в пагубном воздействии энергетиков на организм. Главным злом она назвала сахар. Эндокринолог пояснила, что в энергетиках, его слишком много, это приводит к увеличению веса, а дальнейшее разрастание жировых тканей повышает риск развития онкологических заболеваний.

У людей с ожирением меняется баланс микробиома, бактерии, которые начинают доминировать, могут активно использовать таурин, действительно, повышая риски развития рака толстого кишечника Зухра Павлова эндокринолог

Павлова подчеркнула, что этот процесс запускает именно избыточный вес, а не таурин. Тем не менее она призвала отказаться от употребления энергетических напитков. Чтобы быстро взбодриться, врач посоветовала выпить чашку кофе без молока и сахара или сделать зарядку.

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