Врач раскрыла главное зло энергетических напитков

Наиболее вредный ингредиент энергетических напитков — это не кофеин и таурин, как считают многие, а сахар, заявила эндокринолог Зухра Павлова. Правду об энергетиках она раскрыла своем Telegram-канале.
Павлова отметила, что таурин играет второстепенную роль в пагубном воздействии энергетиков на организм. Главным злом она назвала сахар. Эндокринолог пояснила, что в энергетиках, его слишком много, это приводит к увеличению веса, а дальнейшее разрастание жировых тканей повышает риск развития онкологических заболеваний.
У людей с ожирением меняется баланс микробиома, бактерии, которые начинают доминировать, могут активно использовать таурин, действительно, повышая риски развития рака толстого кишечника
Павлова подчеркнула, что этот процесс запускает именно избыточный вес, а не таурин. Тем не менее она призвала отказаться от употребления энергетических напитков. Чтобы быстро взбодриться, врач посоветовала выпить чашку кофе без молока и сахара или сделать зарядку.
Ранее эндокринолог Наталия Тананакина перечислила продукты, необходимые для здоровья щитовидной железы. По ее словам, защитить здоровье органа помогают морепродукты, морская рыба, водоросли, а также чеснок.