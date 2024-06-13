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21:03, 13 июня 2024Забота о себе

Врач раскрыла главное зло энергетических напитков

Эндокринолог Павлова назвала сахар главным злом энергетиков

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Наиболее вредный ингредиент энергетических напитков — это не кофеин и таурин, как считают многие, а сахар, заявила эндокринолог Зухра Павлова. Правду об энергетиках она раскрыла своем Telegram-канале.

Павлова отметила, что таурин играет второстепенную роль в пагубном воздействии энергетиков на организм. Главным злом она назвала сахар. Эндокринолог пояснила, что в энергетиках, его слишком много, это приводит к увеличению веса, а дальнейшее разрастание жировых тканей повышает риск развития онкологических заболеваний.

У людей с ожирением меняется баланс микробиома, бактерии, которые начинают доминировать, могут активно использовать таурин, действительно, повышая риски развития рака толстого кишечника

Зухра Павловаэндокринолог

Павлова подчеркнула, что этот процесс запускает именно избыточный вес, а не таурин. Тем не менее она призвала отказаться от употребления энергетических напитков. Чтобы быстро взбодриться, врач посоветовала выпить чашку кофе без молока и сахара или сделать зарядку.

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Ранее эндокринолог Наталия Тананакина перечислила продукты, необходимые для здоровья щитовидной железы. По ее словам, защитить здоровье органа помогают морепродукты, морская рыба, водоросли, а также чеснок.

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      Алиса Дмитриева
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