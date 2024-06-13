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12:33, 13 июня 2024Забота о себе

Названы доступные продукты для здоровья щитовидной железы

Эндокринолог Тананакина: для здоровья щитовидной железы нужно есть чеснок и рыбу

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

Для здоровья щитовидной железы, от работы которой зависит состояние всего организма, требуются селен, йод и аминокислота тирозин, рассказала эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройберга) Наталия Тананакина. Доступные продукты, содержащие эти микроэлементы, врач назвала «Ленте.ру».

Для защиты щитовидной железы необходимо регулярно употреблять морскую рыбу (сельдь, треску, скумбрию, лосось), морепродукты и водоросли, сказала доктор. В них, кроме тирозина, йода и селена, содержатся фосфор, кальций и витамин D, а также необходимые каждому организму полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3.

«Поможет поддержать здоровье щитовидной железы и чеснок. Он обогащает организм тремя главными названными микроэлементами, а также — витаминами группы В, и фосфором. Есть чеснок нужно в свежем виде», — прокомментировала эндокринолог.

Также стоит разнообразить рацион луком и шпинатом, посоветовала Тананакина. Эти продукты не только укрепляют иммунитет, но и являются мощными антиоксидантами, а также содержат фосфор, цинк, натрий, марганец.

Для профилактики заболеваний щитовидной железы стоит употреблять хурму и фейхоа. Эти йодосодержащие фрукты богаты железом, натрием и магнием, витаминам А, С, Р

Наталия Тананакинаэндрокринолог

Она также настоятельно рекомендовала сократить потребление сахара, жирной и жареной пищи, глютена и фастфуда с полуфабрикатами. Такие продукты содержат в огромном количестве сахар, пищевые добавки, соль. Неправильное питание провоцирует ожирение, а при нем и сахарном диабете нарушается работа гормональной системы.

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Ранее эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какими продуктами можно заменить жирную и жареную пищу, а также выпечку и сладости. По ее словам, альтернативой этим продуктам являются мясо, рыба, а также фрукты и злаки.

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      Вера Владзиевская
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