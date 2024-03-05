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13:26, 5 марта 2024Забота о себе

Названы полезные альтернативы приводящим к набору веса продуктам

Эндокринолог Наталия Тананакина призвала заменить выпечку и сладости фруктами

Фото: Unsplash

Жирную, жареную пищу, выпечку и сладости необходимо заменить на белковые продукты и фрукты, считает эндокринолог Наталия Тананакина. Полезные альтернативы продуктам, приводящим к набору веса, врач назвала в комментарии для РИАМО.

Жареная пища, быстрые углеводы, высококалорийные продукты, алкоголь — главные виновники набора лишнего веса, рассказала Тананакина. Чтобы отказаться от них, врач призвала есть больше фруктов, овощей, белковой пищи — мяса и рыбы.

Также, по словам эндокринолога, необходимо разнообразить рацион цельнозерновыми продуктами, например, овсянкой, киноа. В то время как от сладких газированных напитков следует отказаться.

Правильный рацион для похудения должен быть сбалансированным. Основой рациона должны быть белки, то есть мясо, рыба, яйца и полезные жиры — это орехи, авокадо. Включите в питание хлебцы, отруби

Наталия Тананакинаэндокринолог

В заключение врач рекомендовала для сохранения стройности есть часто, но небольшими порциями, пить как можно больше чистой воды и регулярно заниматься спортом.

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Ранее Наталия Тананакина перечислила продукты, которые вызывают сильную сонливость. По ее словам, бодрость исчезает после употребления в пищу орехов, сладостей и спиртных напитков.

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      Вера Владзиевская
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