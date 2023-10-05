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18:35, 5 октября 2023Забота о себе

Россиянам перечислили провоцирующие сильную сонливость продукты

Эндокринолог Тананакина: десерты и спиртные напитки провоцируют сонливость

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина предупредила, что после орехов, сладостей и спиртных напитков может сильно клонить в сон. Провоцирующие сонливость продукты она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

Тананакина отметила, что ощущение усталости может появиться после употребления простых углеводов — десертов, макарон, риса, картофеля и белого хлеба. Она уточнила, что в умеренных количествах эти продукты помогают сохранить энергию. Однако в избытке они вызывают резкое повышение сахара в крови, после которого следует спад, сопровождающийся сонливостью.

Еще одно вещество, которое, по словам эндокринолога, провоцирует желание вздремнуть — это триптофан. Тананакина отметила, что эта аминокислота содержится в твороге, индейке, молоке, орехах и семенах. «Возможно, употребление пищи, содержащей триптофан, может увеличить уровень серотонина, что, в свою очередь, приведет к ощущению сонливости», — предупредила россиян врач.

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Тананакина также отметила, что часто в сон тянет после употребления спиртных напитков. Однако она предупредила, что не нужно их пить вместо снотворного, поскольку сон в состоянии опьянения становится поверхностным и не приносит пользы.

При бессоннице врач посоветовала обратить внимание на уровень магния, который играет важную роль в регуляции сна. По ее словам, этот минерал содержится в авокадо, черном шоколаде, орехах, шпинате и бананах.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал продукты, которые ухудшают качество сна. Он посоветовал воздержаться от употребления вечером красного мяса и грибов, а также курения.

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    Екатерина Улитина
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