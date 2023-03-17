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03:42, 17 марта 2023Забота о себе

Врач назвал ухудшающие сон продукты

Врач Тяжельников посоветовал не употреблять красное мясо и орехи перед сном

Фото: Pixabay

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости назвал продукты, которые ухудшают качество сна. Он посоветовал воздержаться от употребления вечером красного мяса и орехов, а также курения.

«Процесс пищеварения оказывает сильное влияние на качество сна, поэтому нежелательно ужинать перед самым сном. Оптимально сделать это за 2-3 часа», — заявил эксперт.

Врач отметил, что лучше не есть перед сном тяжелую пищу, которую сложно переваривать, в том числе жирное, копченое, острое, соленья, пряное, фаст-фуд, красное мясо, грибы и орехи. Также, по его словам, негативное влияние на сон оказывают алкоголь, кофе, а также курение.

Тяжельников порекомендовал употреблять продукты, которые не содержат большое количество жиров и специй, например, нежирное мясо, рыбу, творог, яйца, овощи и зелень.

Ранее врач-сомнолог София Черкасова заявила, что употребление алкоголя не способствует качественному ночному отдыху. Специалистка заявила, что алкоголь действительно позволяет ослабить нервное напряжение, избавиться от навязчивых мыслей и на время сместить фокус внимания с проблем, однако посоветовала не пить спиртное на ночь.

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Марина Совина
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